Death Stranding Director's Cut PC'ye geliyor olabilir!

Intel'in Arc işlemcili cihazları için bir basın açıklamasını yayınladı. Intel'in CES 2022 brifingi sırasında canlı yayına geçmesi planlanan basın açıklaması, Death Stranding Director's Cut'ın PC'ye gelmesinden bahsettiği bildiriliyor.

Basın açıklamasında Death Stranding yayıncısı 505 Games'in bir açıklaması da yer alıyor. 505 başkanı Neil Rally, "Death Stranding Director's Cut sürümü için Intel ile olan ortaklığımızı PC'de duyurmaktan mutluluk duyuyoruz," sözlerine yer verdi.

Yayıncının başkanı, "Death Stranding, PC oyuncuları arasında son derece popüler bir oyun oldu ve Intel'in yeni XeSS teknolojisinin Director's Cut için oyuncu deneyimini nasıl geliştireceğini görmek için heyecanlıyız." Diye ekledi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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