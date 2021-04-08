DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti! Suriye'de 3 yıl sonra en büyük saldırı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Suriye'deki uyuyan DEAŞ hücreleri yeniden harekete geçti. Ülkenin batısındaki bir polis karakolunu basan teröristler, son 3 yılın en büyük saldırısını düzenledi. DEAŞ'lı teröristlerin son aylarda Suriye'de askerleri taşıyan otobüsleri hedef aldığı, Irak'ta ise gerilla tarzı saldırılar düzenlediği vurgulandı.

Dünya koronavirüsle mücadele etmeye çalışırken, uzun süredir sessizliğini koruyan DEAŞ terörü yeniden yüzünü gösterdi. Terör örgütü DEAŞ üyeleri, yaklaşık 3 yıl sonra en büyük saldırısını düzenledi.

TOPLAM 46 KİŞİYİ REHİN ALDILAR

The Times'ın haberine göre Suriye'nin batısında yer alan Al-Saan kasabasını hedef seçen teröristler, bölgedeki polis karakolunu bastı. Burada görevli 8 asker ve polisi rehin alan teröristler, Esed rejimi muhbiri olduğu öne sürülen 11 sivili de alıkoydu.

Sivil halktan rehin alınanlarla birlikte sayı 46'yı bulurken, gazetenin haberine göre rehineler bir süre sonra serbest kaldı. Olaylar sırasında bir sivil vatandaşın hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Söz konusu bölge uzun süre terör örgütü DEAŞ'ın kontrolü altındaydı. Bölge, 2017 yılında Suriye ordusu tarafından düzenlenen operasyon sonucu geri alındı.

ASKERİ OTOBÜSLERİ HEDEF ALIYORLAR

The Times, yaşanan son saldırının DEAŞ'ın uyuyan hücrelerinin harekete geçtiğini gösterdiğine dikkat çekti. Teröristlerin son aylarda Suriye'de askerleri taşıyan otobüsleri hedef aldığı, Irak'ta ise gerilla tarzı saldırılar düzenlediği vurgulandı.

Gazete, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin başında bulunan Rami Abdel Rahman'ın görüşlerine de yer verdi. Rahman saldırıyla ilgili, "DEAŞ Suriye'de bitirildiğinden beri karşılaştığımız en büyük adam kaçırma olayıydı. Bu kişiler genelde rejim güçleri üyesi ise öldürülüyor. Teröristler eylül ayından bu yana en az 28 çobanı katletti" dedi.

UYUYAN HÜCRELERDE 10 BİN TERÖRİST

ABD'nin başı çektiği operasyonlar sonucu DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki faaliyetlerini 2019 itibarıyla bitirildiği düşünülüyor. DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi, aynı yıl düzenlenen bir ABD operasyonu sırasında esir düşeceğini anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlatarak ölmüştü.

Bağdadi'nin ölümünden sonra uyuyan hücrelerde bulunan 10 bin DEAŞ'lı terörist olabileceği düşünülüyor.