Adana'da, intikam yemini edip sosyal medyadan paylaşan DEAŞ'lı terörist tutuklandı
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Adana'da, intikam yemini edip sosyal medyadan paylaşan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

15.10.2020 08:48 | Son Güncelleme: 15.10.2020 10:13

DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'le bağlantılı olan ve "Özden'in fedaisi" olarak bilinen eylem hazırlığındaki Barış Coşkun Adana'da yakalanıp tutuklandı. Zanlının daha önce "Vallahi intikam alacağız bir mühlet sonra olsa da intikam alacağız" yazılı intikam notunu sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ'a yönelik Adana'da yaptığı operasyonda, önce İstanbul'da kanlı eylem yapmak için keşif yapan bir zanlı yakalanarak tutuklandı. Bu zanlının ifadesi ve evinde çıkan malzemelerden DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olan Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Adana Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı ortak operasyonda Mahmut Özden ile birlikte oğlunun da olduğu 11 kişi yakalanıp tutuklandı.

EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis, DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden'le bağlantılı olan ve 'Özden'in fedaisi' olarak bilinen eylem hazırlığındaki Barış Coşkun'u 8 Eylül'de Adana'da yakaladı. İstanbul'a götürülen zanlı 10 Eylül de tutuklandı. "Mücahit Musab" kod adını kullandığı iddia edilen Barış Coşkun'un, DEAŞ'ın Türkiye'de eylem planladıkları tespit edilen 12 kişilik hücresinde yer aldığı belirlendi.

İntikam yeminleri edip sosyal medyadan paylaşan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

İNTİKAM YEMİNİ ETTİĞİ KAĞIDI PAYLAŞMIŞ

Bu arada Barış Coşkun'un 20 Eylül 2019 yılında Adana Emniyet Müdürlüğünün yaptığı bir operasyonda yakalandığı ve tutuklandığı daha sonra ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı ortaya çıktı. Zanlının bu operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri Ebu Bekir El Bağdadi'nin yayınladığı ses kaydında eylem yapılmasını istemesinin ardından bir sosyal medya hesabından, "Yakında", "Adana" ve "Vallahi intikam alacağız bir mühlet sonra olsa da intikam alacağız" yazılı kağıt ile bıçak fotoğrafı paylaştığı öğrenildi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Adana'da, intikam yemini edip sosyal medyadan paylaşan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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Haber Yorumları (3)
ADAM: İDAM İDAM İDAM İDAM
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CONSINOV: da ayrı olur
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AHMET: bu deaş denen çakallar, hristiyan ve yahudilerin uşaklarıdır. müslümana zalimlikte üstlerin hiç bir terörist gelmedi. bunların deaş ile en küçük bir ilgisinin tespiti halinde tek ceza idam verilmelidir. bunlar nice masumu tavuk gibi kestiler.
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