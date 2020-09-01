DEAŞ'ın sözde emirinin elindeki belgelerden çıkanlar: Siyasileri ve devlet adamlarını kaçırma planı yapmışlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DEAŞ'ın sözde emirinin elindeki belgelerden çıkanlar: Siyasileri ve devlet adamlarını kaçırma planı yapmışlar

DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ele geçirilen planlar arasında siyasilerin ve devlet adamlarının Suriye'ye kaçırılması olduğunu belirtti.

01.09.2020 11:20 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:43

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in önemli planlarla yakalandığını duyurdu. Soylu, ele geçirilen planlar arasında Türkiye'deki siyasilerin ve devlet adamlarının kaçırılma hedeflerinin olduğunu da açıklamasında belirtti.

İSTANBUL'DA YAKALANAN TERÖRİST ÜZERİNDEN ULAŞILDI

DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin geçtiğimiz hafta İstanbul'da eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lı terörist sayesinde olduğunu belirten Bakan Soylu "İstanbul'da kalaşnikofla eylem yapacağını değerlendirdiğimiz bir DEAŞ mensubu yakalandı. Onun üzerinden ciddi bir araştırma başladı; talimatı nereden aldı, kimden aldı? Netice itibarıyla DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'e ulaşıldı. Daha da genişletildi ve evinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve bilgisayarına el konuldu" ifadelerini kullandı.

"SİYASİLERİN VE DEVLET ADAMLARININ KAÇIRILMASI PLANLARI ÇIKTI"

Sözde emirin evinden çıkan dijital planlarda yer alan detaylar hakkında da konuşan Süleyman Soylu "O bilgisayarında elde edilen bilgilerde gerek Irak gerek Suriye'den sürekli talimatlar aldığı 10-12 kişilik gruplar oluşturma suretiyle Türkiye'de eylem ve hareketlilik ortaya koyacağı bir takım silah mühimmatların gömüleceği yerler, bunların kimlerle irtibatlanacağı yine aynı zamanda bir takım gruplara eylem yapmak bununla birlikte siyasilerin ve devlet adamlarının kaçırılıp Suriye tarafında götürülmesi hususunda planlar içinde olduğu görüldü. Operasyon devam ediyor. Onunla bağlantılı DEAŞ mensupları elimizde. "

DEAŞ'ın sözde emirinin elindeki belgelerden çıkanlar: Siyasileri ve devlet adamlarını kaçırma planı yapmışlar

İlgili Haberler

Son Dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı
Son Dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Faik Öztrak Fatih Dönmez Mustafa Şentop
Magazin Müjde Ar Wilma Elles Demet Şener Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Metin Oktay Lionel Messi Nihat Özdemir Enner Valencia
Daha Fazla Eylül İzmir Türk Lirası Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: DEAŞ'ın sözde emirinin elindeki belgelerden çıkanlar: Siyasileri ve devlet adamlarını kaçırma planı yapmışlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 11:45:20. #1.15#
title