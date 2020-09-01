DEAŞ'ın sözde emirinin elindeki belgelerden çıkanlar: Siyasileri ve devlet adamlarını kaçırma planı yapmışlar DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ele geçirilen planlar arasında siyasilerin ve devlet adamlarının Suriye'ye kaçırılması olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in önemli planlarla yakalandığını duyurdu. Soylu, ele geçirilen planlar arasında Türkiye'deki siyasilerin ve devlet adamlarının kaçırılma hedeflerinin olduğunu da açıklamasında belirtti.

İSTANBUL'DA YAKALANAN TERÖRİST ÜZERİNDEN ULAŞILDI

DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin geçtiğimiz hafta İstanbul'da eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lı terörist sayesinde olduğunu belirten Bakan Soylu "İstanbul'da kalaşnikofla eylem yapacağını değerlendirdiğimiz bir DEAŞ mensubu yakalandı. Onun üzerinden ciddi bir araştırma başladı; talimatı nereden aldı, kimden aldı? Netice itibarıyla DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'e ulaşıldı. Daha da genişletildi ve evinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve bilgisayarına el konuldu" ifadelerini kullandı.

"SİYASİLERİN VE DEVLET ADAMLARININ KAÇIRILMASI PLANLARI ÇIKTI"

Sözde emirin evinden çıkan dijital planlarda yer alan detaylar hakkında da konuşan Süleyman Soylu "O bilgisayarında elde edilen bilgilerde gerek Irak gerek Suriye'den sürekli talimatlar aldığı 10-12 kişilik gruplar oluşturma suretiyle Türkiye'de eylem ve hareketlilik ortaya koyacağı bir takım silah mühimmatların gömüleceği yerler, bunların kimlerle irtibatlanacağı yine aynı zamanda bir takım gruplara eylem yapmak bununla birlikte siyasilerin ve devlet adamlarının kaçırılıp Suriye tarafında götürülmesi hususunda planlar içinde olduğu görüldü. Operasyon devam ediyor. Onunla bağlantılı DEAŞ mensupları elimizde. "