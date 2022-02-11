DEAŞ'ın sözde askeri grup sorumlusu İstanbul'da yakalandı - Haberler
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DEAŞ'ın sözde askeri grup sorumlusu İstanbul'da yakalandı

AA, Halil Demir - Güncel
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DEAŞ'ın sözde askeri grup sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde askeri grup sorumlularından Tunus uyruklu Abu K. İstanbul'da gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın sözde askeri grup sorumlularından Tunus uyruklu Abu K. İstanbul'da gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde birçok askeri gruba liderlik yapan Ali Altaweel kod adlı Tunus uyruklu Abu K'nın İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, 22 Ocak'ta düzenledikleri operasyonda şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA / Halil Demir - Güncel

İstanbul, Terör, Tunus, DEAŞ, Güncel, Haberler

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