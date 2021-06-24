Dead cat bounce ne demek? Dead cat bounce anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Dead cat bounce, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Dead cat bounce ne demek? Dead cat bounce anlamı ne? İşte, Dead cat bounce kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Dead cat bounce kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Dead cat bounce anlamı ne? Dead cat bounce ne demek?
DEAD CAT BOUNCE NE DEMEK?
Dead cat bounce finans dünyasında "ölü kedi sıçraması" olarak bilinir.
Ölü kedi sıçraması nedir:
Ölü kedi sıçraması, fiyat tablosunda gerilemeden sonra, geçici bir iyileşme süreci olan ölü kedi sıçraması isimli hareket, genellikle ayı piyasalarında görülmektedir.
BU durumda, aşağı yönlü ilerleyen fiyat kısa süreliğine yukarı yönelir. Çok kısa süren bu hareket satış baskısına yenik düşer ve fiyat küçük bir tepe yapıp aşağı yönde ilerlemeyi sürdürür.