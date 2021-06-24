Dead cat bounce ne demek? Dead cat bounce anlamı ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dead cat bounce ne demek? Dead cat bounce anlamı ne?

Dead cat bounce ne demek? Dead cat bounce anlamı ne?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Dead cat bounce, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Dead cat bounce ne demek? Dead cat bounce anlamı ne? İşte, Dead cat bounce kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Dead cat bounce kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Dead cat bounce anlamı ne? Dead cat bounce ne demek?

DEAD CAT BOUNCE NE DEMEK?

Dead cat bounce finans dünyasında "ölü kedi sıçraması" olarak bilinir.

Ölü kedi sıçraması nedir:

Ölü kedi sıçraması, fiyat tablosunda gerilemeden sonra, geçici bir iyileşme süreci olan ölü kedi sıçraması isimli hareket, genellikle ayı piyasalarında görülmektedir.

Dead cat bounce ne demek? Dead cat bounce anlamı ne?

BU durumda, aşağı yönlü ilerleyen fiyat kısa süreliğine yukarı yönelir. Çok kısa süren bu hareket satış baskısına yenik düşer ve fiyat küçük bir tepe yapıp aşağı yönde ilerlemeyi sürdürür.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Emel Sayın Tolga Yüce Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Sergen Yalçın Taylan Antalyalı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dead cat bounce ne demek? Dead cat bounce anlamı ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 13:05:12. #1.15#

title