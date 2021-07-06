Dead by Daylight, Steam'de anlık oyuncu rekoru kırdı!

2016 yılında piyasaya sürülen hayatta kalma korku oyunu Dead by Daylight, çıkış yaptığı günden bu yana ilk kez Steam'de 100 binden fazla oyuncuya ulaştı. Dead by Daylight sistem gereksinimleri 2021! Dead by Daylight Steam satış fiyatı!

Behavior Interactive tarafından geliştirilen asimetrik bir hayatta kalma korku oyunu Dead by Daylight 5 yıl önce piyasaya çıkmış olmasına rağmen, ilk günkü gibi severek oynanıyor. Bunu doğrular bir nitelikte, bugün Dead by Daylight Steam'de büyük bir rekora imza attı. Oyun, ilk kez anlık 100 binden fazla oyuncu tarafından oynandı.

Yüz binler tarafından oynanan popüler korku oyunu 5 yıl içerisinde birçok güncelleme ve DLC yayınladı. Netflix'in ünlü yapımlarından Stranger Things kostümleri dahil olmak üzere oyunda birçok özel paket bulunuyor. Steam üzerinde şu an indirimde olan bu paketlere ulaşmak için buraya tıklayınız.

DEAD BY DAYLIGHT STEAM FİYATI

Steam üzerinden satışa sunulan Dead by Daylight'ın üç adet versiyonu mevcut. Bunlar; Stranger Things Edition, Silent Hill Edition ve Ultima Edition olarak sıralanıyor. Bu versiyonların fiyatları ise şu şekilde; Stranger Things Edition: 31 TL, Silent Hill Edition : 52 TL, Ultima Edition : 115 TL

DEAD BY DAYLIGHT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-4170 ya da AMD FX-8120

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 1 GB VRAM ya da AMD HD 6850 1 GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama alanı: 50 GB boş alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri: