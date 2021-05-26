Dead by Daylight'ın yeni içeriği Resident Evil DLC'si çıkış tarihi duyuruldu!
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Dead by Daylight'ın yeni içeriği Resident Evil DLC'si çıkış tarihi duyuruldu!

Dead by Daylight'ın yeni içeriği Resident Evil DLC'si çıkış tarihi duyuruldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Geliştirici Behaviour Interactive, 4'e 1 çok oyunculu hayatta kalma oyunu Dead by Daylight by Daylight'ın yeni indirebilir içeriği olacak Resident Evil DLC'si için çıkış tarihini duyurdu. Resident Evil DLC'si hangi fiyattan satışa sunulacak? İşte detaylar!

Behavior Interactive tarafından geliştirilen asimetrik bir hayatta kalma korku oyunu olan Dead by Daylight'ın yeni indirilebilir içeriği Resident Evil DLC için çıkış tarihi duyuruldu.

Dead by Daylight: Resident Evil DLC'si 15 Haziran tarihinde 12 dolarlık satış fiyatıyla çıkış yapacak.

Resident Evil indirilebilir içeriği oyuna katil olarak Nemesis'i ve kurbanlar olarak Leon S. Kennedy ile Jill Valentine'ı ekleyecek. Yeni harita ise, Resident Evil 2 remake'ten Raccoon City polis karakolu.

Nemesis'in dokunaç saldırısı kurbanları enfekte edebilecek ve ne kadar çok kurban enfekte olursa dokunaç daha da güçlü hale gelecek. Nemesis'e ayrıca yapay zeka tarafından kontrol edilen zombiler de eşlik edecek. Öte yandan Leon S. Kennedy'nin flaş bombası katili geçici olarak kör edecek ve Jill Valentine bubi tuzağı jeneratörlerini kullanabilecek.

DEAD BY DAYLIGHT: "RESIDENT EVIL DLC" DUYURU FRAGMANI

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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