Ddy'nin Demirlerini Çalan Şahıs Tutuklandı
Samsun'da Devlet Demir Yolları'na (DDY) ait ray demirleri çaldığı iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.
Samsun'da Devlet Demir Yolları'na (DDY) ait ray demirleri çaldığı iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Devlet Demir Yolları'na ait rayların demirlerini çaldığı iddia edilen E.T.(40), Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen E.T. çıkardığı mahmece tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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