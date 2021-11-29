DC Universe Online'dan Marvel MMORPG oyunu geliyor

Bir yatırımcı sunumuyla ortaya çıkan Daybreak Game'in Austin-based Dimensional Ink oyun stüdyosu yeni bir Marvel MMO geliştiriyor, ancak yaklaşan online süper kahraman oyunundan ekran görüntüsü veya video görmek birkaç yıl sürecek.

Daybreak'in ana şirketi Enad Global 7, 2021'in üçüncü çeyreğinde finansal raporunu yayınladı. Online olarak yapılan bu sunumda, şirket sessizce Daybreak ve Dimensional Ink'in Marvel IP kullanan yeni bir MMO üzerinde çalıştığını açıkladı.

Sunumdaki başka bir slayta göre, Marvel MMO Jack Emmert tarafından yönetilecek. Şu anda DC Universe Online'dan sorumlu, ancak bundan önce City of Heroes'un tasarımına ve işletilmesine yardımcı oldu ve MMO, Cryptic Studios'un arkasındaki stüdyoyu kurdu.

Marvel MMORPG'nin en yakın çıkış tarihi olarak 2023 veya 2024 olarak düşünümektedir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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