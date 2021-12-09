Dazkırı Belediye Başkanı Taylan'dan Rektör Karakaş'a Ziyaret
Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı makamında ziyaret etti.
Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Dazkırı Meslek Yüksekokulu ve kurumlar arası iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Rektör Karakaş, nazik ziyareti nedeniyle misafirine teşekkür etti.
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