Days Gone PC versiyonu için çıkış tarihi belli oldu!
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Days Gone PC versiyonu için çıkış tarihi belli oldu!

Days Gone PC versiyonu için çıkış tarihi belli oldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yayıncı Sony Interactive Entertainment ve geliştirici Bend Studio, Days Gone'ın PC versiyonu çıkış tarihini duyurdu. Days Gone hangi platformda, ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde!

2019 yılında PlayStation 4 ve Microsoft Windows için yayınlanan aksiyon-macera oyunu Days Gone'ın PC için çıkış tarihi duyuruldu.

DAYS GONE ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

18 Mayıs 2021'de Steam ve Epic Games Store üzerinden çıkış yapacağı duyurulan hayatta kalma korku oyunu Days Gone 279,00 TL'den ön siparişle satışa sunuluyor.

Days Gone, PC'de ultra geniş monitör desteği, kilitsiz kare hızı ve geliştirilmiş grafikler artırılmış detay seviyesi, görüş alanı, bitki örtüsü çizim mesafeleri sunacak.

DAYS GONE PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimi:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz/ AMD FX 6300 3.5GHz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB)/ AMD Radeon R9 290 (4 GB)
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimi:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i7-4770K 3.5GHz/ Ryzen 5 1500X 3.5GHz
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)/ AMD Radeon RX 580 (8 GB)
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

DAYS GONE PC VERSİYONU TANITIM FRAGMANI

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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