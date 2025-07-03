ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaHangisi bir atasözüdür? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ BİR ATASÖZÜDÜR?

A: Teyze ana yarısıdır, atasözü müdür?

B: Hala baba yarısıdır, atasözü müdür?

C: Dayı ana yarısıdır, atasözü müdür?

D: Amca baba yarısıdır, atasözü müdür?

Cevap: A