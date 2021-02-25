Dayakçı kocadan ilginç savunma: "Eşimi sakinleştirmek için kolunu ısırdım"

Adana'da kendisinden 11 yaş küçük eşini darbettiği için intihar girişimine neden olduğu öne sürülen kocanın ifadesinde "Eşimi sakinleştirmek için kolunu ısırdım" dediği ortaya çıktı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde oturan Fatma Bebek (20) koca şiddetine dayanamayarak 1045 Sokak'taki evinin 3. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu.

KIRILMADIK YERİ KALMADI

Fatma Bebek, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Bebek'in iki ayağının, sağ kolunun ve belinin kırık olduğu belirlenip ameliyat edildi. Bebek'in beline platin takıldı.

15 YAŞINDA KAÇIRMIŞ

Bu arada, polis dayakçı koca Şahin Bebek'i (31) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Kendisinden 11 yaş küçük eşini, 15 yaşında kaçırıp o günden sonra odun, süpürge sapı ve kemerle dövdüğü ileri sürülen kocanın ifadesi ortaya çıktı.

"SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN KOLUNU ISIRDIM"

Zanlı kocanın ifadesinde işsiz olduğunu ekonomik problemlerin hayatını olumsuz etkilediğini belirterek, "Eşim grip oldu ben de yarın seni doktora götüreyim dedim. Öğleden sonra eve gelip sokaktan eşimi arayıp hadi gel doktora gidelim dedim. Bir süre bekledim eşim gelmeyince eve gittim. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Benim üzerime doğru yürüdü. Kendisini sakinleştirmek için kolunu ısırdım. Ben eşimi darp etmedim, evden ayrıldıktan sonra eşimin düştüğünü öğrendim. Bu olaydan dolayı üzgünüm kimseden şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.

Fatma Bebek'in ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı