Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak iddia: Seçim yaklaştıkça Cumhur İttifakı dağılacaktır

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin bu şekilde 5 yılı doldurmasının zor olduğunu savundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçime gitmek zorunda kalabileceğini aktardı. Davutoğlu, seçim zamanı yaklaştıkça Cumhur İttifakı'nın dağılacağını da öne sürdü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Temsilcilerle yaptığı görüşmede gündemi değerlendiren Davutoğlu çok tartışılacak açıklamalara da imza attı.

"BAHÇELİ SEÇİM KARTINI AÇTI VE ÜLKEYİ SEÇİME GÖTÜRDÜ"

"Daha yoğun bir şekilde seçim mi isteyeceksiniz?" şeklindeki soruya yanıt veren Davutoğlu, "Bazen seçim gelir kendisini dayatır. 2001'de olduğu gibi hatta 2018'de olduğu gibi. 2018'de seçim kararını sayın Erdoğan mı verdi? Bahçeli seçim kartını açtı ve ülkeyi seçime götürdü" dedi.

"BU ŞEKİLDE ÜLKENİN 5 YILI DOLDURMASI ÇOK ZOR"

Değerlendirmesine devam eden Davutoğlu, "Bu iki buçuk yıllık iktidar performansına baktığımda, bu şekilde ülkenin 5 yılı doldurması, siyasi ve psikolojik olarak çok zor. Koalisyon ortakları tarafından, bu Perinçek de olabilir. Altındaki halı çekildiğinde seçime gitmek zorunda kalabilir Erdoğan. Şu andaki ekonomik tabloya baktığımızda, 2021'in ikinci yarısında seçim olması daha muhtemeldir. Alandan aldığımız bilgilere göre, seçimin en güçlü partisi Gelecek Partisi'dir. Gelen dip dalgayı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI DAĞILACAKTIR GÖRECEKSİNİZ"

Karar'dan Cengiz İnoğlu'nun aktardığına göre; ittifaklar konusuna da değinen Davutoğlu, "Bugünkü iktidarla benim bir akademisyen olarak anlaşmam mümkün değil. Üniversite kapatacaksın, memur gibi rektör atayacaksın. Bizim savunduklarımızı savunan her parti ile uzlaşma sağlarız. Seçim sathına girmeden ittifaktan bahsedemem. Seçim yaklaştıkça Cumhur ittifakı da dağılacaktır göreceksiniz" dedi.

"GÜÇLÜLER KARŞISINDA SUSAN BİR CUMHURBAŞKANI GÖRÜNTÜSÜ VAR"

Daha sonra "İttifak ortakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı neye mecbur bıraktı?" sorusuna da yanıt veren Davutoğlu, "Sayın cumhurbaşkanının gücü arttıkça özgürlüğü artmıyor, azalabilir. Kendisinden zayıf aktörler karşısında gürleyen ama güçlüler karşısında susan bir cumhurbaşkanı görüntüsü var. Yanında çalışan bir memura bir söz söyleyen bir devlet başkanı olduğunda kükreyen bir Erdoğan vardı. Ama şimdi Devlet Bahçeli AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'u parti kapatma meselesi yüzünden 'haddini bil' dedi. Bir partinin genel başkanı başka bir partinin iki numarasına ağır hakaretler edebiliyorsa, o zaman kim iktidar? Kim güçlü? Demek ki ortada gizli bir anlaşma var" şeklinde konuştu.