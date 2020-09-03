Davutoğlu'ndan eski dava arkadaşı Binali Yıldırım'a geçmiş olsun mesajı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, koronavirüs testleri pozitif çıkan eski dava arkadaşı Binali yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşine destek mesajı yağıyor. Konuyla ilgili bir mesaj da bir dönem Yıldırım'la aynı partide siyaset yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Covid-19 testleri pozitif çıkan Sayın Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Covid-19 tedavisi gören tüm vatandaşlarımızla birlikte kendilerine de acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Twitter'dan açıklama yapan Binali Yıldırım, "Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz." ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞDI

Koronavirüs test sonuçlarının pozitif olduğunu açıklayan Binali Yıldırım'a siyasi isimlerden geçmiş olsun mesajı yağdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesaplarından Yıldırım ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.