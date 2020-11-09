Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu
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Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu

09.11.2020 09:40 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:54

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesini değerlendiren Gelecek Partisi Genel Başbakanı Ahmet Davutoğlu, "Devlet düzenini aşiret anlayışına çeviren sistemin değişmesi zorunlu" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın resmi Instagram hesabından yapılan ve henüz bir yalanlama gelmeyen istifa açıklamasının yankıları sürerken konuyla ilgili bir değerlendirmede Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

"YAŞANANLAR SİSTEMİN DEĞİŞMESİNİ ZORUNLU KILIYOR"

Açıklamayı değerlendiren Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, "Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifa açıklaması ile bu gece yaşananlar siyasetimizi ve devlet düzenimizi aşiret anlayışına çeviren sistemin değişmesini zorunlu kılıyor" dedi.

PARLAMENTER SİSTEME İŞARET ETTİ

Davutoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, güçlendirilmiş parlamenter sisteme işaret ederek, bugün yapacağı açıklamaların takip edilmesini istedi.

Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu

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