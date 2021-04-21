Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım
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Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım
Haberler.com - Haberler | Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşıma imza attı. Davutoğlu, dün gece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık'ın geçmiş tweetlerini paylaşarak, "17/25 yaşanırken FETÖ güzellemeleri yapanlar bakan olurken, hiçbir suça karışmamış, haklarında beraat kararı verilen binlerce insanımızın mağdur edilmesi hangi vicdana sığar?" notunu yazdı.

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölünerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Bu gelişmenin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Muş atandı.

"HANGİ VİCDANA SIĞAR?"

Bugün Kabine değişikliğinin yankıları devam ederken en dikkat çekici paylaşım Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Twitter hesabından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık'ın geçmiş paylaşımlarını yayınlayan Davutoğlu, şu açıklamayı yaptı: "17/25 yaşanırken FETÖ güzellemeleri yapanlar bakan olurken, hiçbir suça karışmamış, haklarında beraat kararı verilen binlerce insanımızın mağdur edilmesi hangi vicdana sığar?"

Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım

PAYLAŞIMLARI 2013 YILINDA YAPMIŞ

Ahmet Davutoğlu'nun sözünü ettiği paylaşımların, Derya Yanık tarafından 2013 yılında atılmış olduğu öğrenildi. Yanık'ın bu paylaşımlarında ülke gündemine ilişkin farklı konularda beyan ettiği fikirleri yer alıyor.

DERYA YANIK KİMDİR?

1972 yılında Kadirli'de doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamladı. AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerini ifa etti.

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