Davutoğlu'na siyasilerden "geçmiş olsun" telefonu
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Davutoğlu'na siyasilerden "geçmiş olsun" telefonu

27.11.2020 23:29 | Son Güncelleme: 27.11.2020 23:32
Davutoğlu'na siyasilerden

Bazı siyasi parti genel başkanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bazı siyasi parti genel başkanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gelecek Partisinden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Davutoğlu'nu telefonla aradı.

Davutoğlu, sağlık durumu hakkında kendisinden bilgi alıp "geçmiş olsun" dileklerini paylaşan liderlere, nezaketleri için teşekkürlerini sundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Davutoğlu'nun sağlık durumunu yakından takip etti. Davutoğlu'nu telefonla arayan Koca, "geçmiş olsun" mesajını iletti. Davutoğlu da yakın ilgisi için Koca'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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