Davutoğlu ile röportaj yapan gazetecilerin programı yayından kaldırıldı

Eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile röportaj yapan gazeteciler Akif Beki, İsmail Saymaz ve Yavuz Oğan, Radyo Sputnik'teki programlarının yayından kaldırıldığını duyurdu.

Üç gazetecinin paylaştığı haberle ilgili olarak Davutoğlu da twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bu durumdan büyük üzüntü duyduğunu belirterek "Her kapıyı kapatsalar da biz yeni kapı açacak, susmayacağız." dedi. Euronews.com'da Görüntüle