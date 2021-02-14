Davut Kıranlı öldü mü? Müge Anlı programına katılan Davut Kıranlı intihar mı etti?

Müge Anlı yine ele aldığı konuyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Programda Davut Kıranlı, çocuklarını ve 4 torununu bırakıp şoförü Muammer'le kaçan karısı Sevgi Kıranlı'nın zorla götürülmüş olabileceğini iddia ederek Müge Anlı programına başvurdu. Peki, Davut Kıranlı öldü mü? Müge Anlı programına katılan Davut Kıranlı intihar mı etti?

ATV ekranlarının gündüz kuşağında en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Programda kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi ile kaçan Sevgi Kıranlı'nın eşi Davut Kıranlı'nın intihar ettiği sosyal medyaya bomba gibi düştü. Peki, Müge Anlı programına katılan Davut Kıranlı intihar mı etti? İşte detaylar...

DAVUT KIRANLI ÖLDÜ MÜ?

Davut Kıranlı'nın 12 Şubat tarihli yayın sonrasında bir aracın önüne atlayarak intihar ettiği iddia edildi.

Davut Kıranlı intiharı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bir gelişme ve açıklama olduğunda sizlere aktaracağız.

DAVUT KIRANLI VE SEVGİ KIRANLI OLAYI NEDİR?

Davut Kıranlı'nın intihar ettiği iddiası kısa süre içerisinde gündeme düştükten sonra vatandaşlar, Davut Kıranlı ve Sevgi Kıranlı olayı nedir? sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

49 yaşındaki 5 çocuk annesi Sevgi Kıranlı, 3 ay önce kendisinden 15 yaş küçük olan ve 3 çocuk babası Muammer Cambaz'a kaçtı. Bulunan Sevgi Kıranlı, canlı yayına telefonla bağlanarak, "Muammer'e kaçtım, aşık oldum" deyince, tüm Türkiye'nin en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.

Geçtiğimiz günlerde canlı yayına çıkan Sevgi Kıranlı, yayına gelen Muammer Cambaz'ın eşi ile tartıştı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Muammer Cambaz'ın eşi Semiha Cambaz, Sevgi Kıranlı ile karşılaşmasından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi. Sevgi Kıranlı'nın üzerine yürüyen Semiha Cambaz, "Benim 8 yaşında hasta çocuğumu babasız bıraktın" diyerek, gözyaşlarına boğuldu.