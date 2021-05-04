Davulcu ne zaman gelir? Davulcuya ne kadar verilir? Ramazan Davulcusu nedir, saat kaçta davul çalmaya başlıyor?

Ramazan ayında geceleri sahur vakti sokak aralarında gezerek insanları davul sesi ile uyandıran kişilere Ramazan davulcusu denir. Peki Ramazan davulcusu ne zaman gelir? Davulcuya ne kadar verilir? Davulcu saat kaçta davul çalmaya başlıyor? Sahurdan kaç saat önce geliyor? Detaylar haberimizde.

Ramazan davulcusu ne zaman hangi gün gelir merak ediliyor. Ramazan davulcusu nedir? Ramazan davulcusuna ne kadar verilebilir, davulcu ne zaman gelir?

RAMAZAN DAVULCUSU NEDİR?

Ramazan davulcusu, Ramazan ayında geceleri sahur vakti sokak aralarında gezerek insanları davul sesi ile uyandıran kişidir.

Bağlı bulunduğu ilçenin belediyesi her ay Ramazan davulcularına para verir bununla birlikte ayın ortasında ve sonunda bahşiş için mahalle sakinlerinin kapılarını gezerler.

Bu uygulama, bazı yerleşim birimlerinde, rahatsızlık verdiği gerekçesiyle için yasaklanır.

RAMAZAN DAVULCUSU NE ZAMAN GELİR?

Ramazan Davulcuları genellikle ayın ortasında ve sonunda bahşiş için mahalle sakinlerinin kapılarını gezerler.

Ek olarak Ramazan davulcuları sahurdan ortalama 1.5 - 2 saat önce davul çalmaya başlarlar.

DAVULCUYA NE KADAR VERİLİR?

Vatandaşlar tarafından merak edilen sorulardan birisi de davulcuya ne kadar verilebilir sorusu oldu. Bu konu tamamen vatandaşın bütçesine kalmış bir durumdur. İster 5 tl, ister 10 tl, isterseniz de 20 tl verebilirsiniz. Tamamen sizin bütçenize kalmıştır.