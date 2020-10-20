Davraz'ın zirvesi beyaza büründü
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Davraz'ın zirvesi beyaza büründü

20.10.2020 21:36 | Son Güncelleme: 20.10.2020 21:40
Davraz'ın zirvesi beyaza büründü

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Davraz Kayak Merkezi'nde zirveye ilk kar yağdı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Davraz Kayak Merkezi'nde zirveye ilk kar yağdı.

Akdeniz Bölgesi'nin incisi olarak adlandırılan Davraz Kayak Merkezi'nin zirvesi hafif yağan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. 2 bin 635 metre rakımlı Davraz Dağı'nın zirvesine yağan kar, kentte sevinçle karşılandı. Davraz'da kar yağışlarının devam etmesi durumunda kış turizm sezonunun bu yıl erken açılması bekleniyor.

(İHA)

Davraz'ın zirvesi beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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