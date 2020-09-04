David Graeber kimdir? David Graeber neden öldü? David Graeber eserleri
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David Graeber kimdir? David Graeber neden öldü? David Graeber eserleri

Ünlü antropoloji profesörü ve yazar David Graeber hayatı araştırılıyor. David Graeber, Wall Street'i İşgal Et Hareketi'nin önde gelen isimlerindendi. David Graeber kaç yaşında öldü?

David Graeber kimdir? David Graeber neden öldü? David Graeber eserleri
04.09.2020 08:34 | Son Güncelleme: 04.09.2020 08:39

David Graeber biyografisi haberimizde. London School of Economics Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde profesör olarak eğitim verdi. Yale Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalıştı. David Graeber kimdir?

DAVİD GRAEBER KİMDİR?

Graeber, 1961 yılında doğdu. Değer teorisi ve sosyal teori alanlarında uzmanlaşan Graeber, 1998'den başlayarak Yale Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalıştı. Ancak 2007'de siyasi görüşleri nedeniyle yönetimle ters düşerek üniversiteden ayrılmak zorunda kaldı. Ardından London School of Economics Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde profesör olarak eğitim verdi.

Graeber, 3 Eylül günü Nika Dubrovsky, Venedik'teki bir hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

ESERLERİ

(2001). Antropolojik Bir Değer Teorisine Doğru: Kendi Hayallerimizin Sahte Parası . New York: Palgrave

(2004). Bir Anarşist Antropolojinin Parçaları, Chicago: Prickly Paradigm Press ( University of Chicago Press tarafından dağıtılır )

(2007). Kayıp İnsanlar: Madagaskar'da Büyü ve Köleliğin Mirası . Bloomington: Indiana University Press.

(2007). Olasılıklar: Hiyerarşi, İsyan ve Arzu Üzerine Yazılar . Oakland, CA: AK Press

(2009). Doğrudan Eylem: Bir Etnografya Edinburgh Oakland: AK Press

(2011). Borç: İlk 5000 Yıl Brooklyn, NY: Melville Evi

(2011). Tersine Devrimler: Politika, Şiddet, Sanat ve Hayal Gücü Üzerine Denemeler . London New York: Küçük Besteler/ Otonomedya

(2013). Demokrasi Projesi: Bir Tarih, Bir Kriz, Bir Hareket New York: Spiegel ve Grau

(2015). Kuralların Ütopyası: Teknoloji, Aptallık ve Bürokrasinin Gizli Sevinçleri Üzerine . Melville Evi.

Sahlins, Marshall (2017) ile Krallarda . Hau Kitapları.

(2018). Saçma İşler: Bir Teori

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