David Bowie'nin 1969 yılında festivalde sahne aldığı platform koruma altına alındı

16.08.2019 12:07

Ünlü müzisyen David Bowie'nin listelerin en üst sırasına yerleşen ilk single'ı Space Oddity'nin piyasaya çıkması sonrası Londra'daki Beckenham'da 1969 yılında sahne aldığı platform koruma altına alındı.

İngiltere'de ulusal öneme sahip olduğu düşünülen tarihi binalar ve mekanlar, II. derece koruma (Grade II listed) statüsü altına alınıyor.

2016 yılında hayatını kaybeden İngiliz sanatçı David Bowie, bu platformda 16 Ağustos 1969 yılında bir performans gerçekleştirmişti.

David Bowie, o dönemde Beckenham'da sevgilisi Mary Finnigan ile yaşıyordu.

Bowie'nin 1905 yılında inşa edilen platformun merdivenlerinde Life On Mars şarkısının sözlerini yazdığı düşünülüyor.

Festival 50. yılında

Space Oddity'nin piyasaya çıkmasının ardından David Bowie ve arkadaşları Growth Summer adlı müzik festivalini organize etmişti.

Bu festivalde parkta yer alan kamelya, grupların sahne aldığı ana mekan olmuştu.

Bowie'nin festivali organize etmekteki amacı, Mary Finnigan ile beraber yürüttüğü Beckenham Sanat Laboratuvarı projesi için para toplamaktı.

Bu festival daha sonra Bowie'nin 7 dakikalık şarkısı Memory Of A Free Festival'ı yazmasına için de ilham kaynağı oldu.

"Bandstand" adı verilen ve bandoların performansları için üstü kapalı olarak oluşturulan bu yapılar ilk olarak Londra'nın batısında 1861 yılında inşa edildi.

50. yılına giren ve "Bowie's Beckenham Oddity" olarak anılan festival ise Cumartesi günü organize edilecek.