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Datçalılar İngiltere'ye götürülen 'Knidos Aslanı'nı istiyor

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, İngiliz arkeolog Sir Charles Thomas Newton tarafından 1858-1859 yılları arasında bulunup, İngiltere'ye götürülen ve hala British Museum'da sergilenen Knidos Aslanı'nın Türkiye'ye iade edilmesi için başlatılan kampanyada,...

17.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:58
Datçalılar İngiltere'ye götürülen 'Knidos Aslanı'nı istiyor

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, İngiliz arkeolog Sir Charles Thomas Newton tarafından 1858-1859 yılları arasında bulunup, İngiltere'ye götürülen ve hala British Museum'da sergilenen Knidos Aslanı'nın Türkiye'ye iade edilmesi için başlatılan kampanyada, bugüne kadar 4 bin imza toplandı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere emekli öğretim görevlisi ve belgesel film yönetmeni Ertuğrul Karslıoğlu (74) ile Datça'nın Yazıköy Mahallesi'nde oturan ev kadını Gülkadın Taş Kocadurmuş'ın (58) öncülüğünde, geçen yıl 13 Temmuz'da başlatılan kampanyayla bugüne kadar 4 bin imzanın toplandığı açıklandı. Knidos Aslanı'nın Türkiye'ye kazandırılması için özverili bir çalışma yürüten Karslıoğlu ve Kocadurmuş, Datça Limanı'nda, anıtın mermerden yapılan birebir kopyasının önünde stant açarak, imza kampanyasına devam etti.

'ÇOK ÖNEMLİ VE ÇOK DEĞERLİ'Kampanyaya öncülük eden Ertuğrul Karslıoğlu, Knidos Aslanı'nın İngiltere'ye götürülüşüne dair çeşitli iddiaların var olduğuna dikkat çekerek, "Aslan bir biçimde buradan alınarak, İngiltere'ye götürülmüş. Kimileri, padişahtan izin alınarak götürüldüğünü, kimileri ise kaçırıldığını söylüyorlar. Her ne şartta olursa olsun, Knidos Aslanı'nın burada bulunması gerekiyor. Datça aslanı heykeli, dönemine göre çok önemli ve çok değerlidir. Bu ebatta, bu büyüklükte, bu tonajda başka böyle bir heykel yok. Bu heykel, British Museum'da sergileniyor. İnsanlar, bu heykeli görebilmek için para ödüyorlar. Biz bu heykeli artık kendi yerinde görmek istiyoruz" dedi.'HALK, KNİDOS ASLANINI İSTİYOR'Knidos belgeseli çekimleri için bölgede çalışma yaparken, buradaki insanlardan aslanın hikayesini dinlediklerini ifade eden Karslıoğlu şunları söyledi: "Topladığımız imzaları Kültür ve Turizm Bakanlığı'na göndereceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan başarılı çalışmalar sonucu, yurt dışından birçok eserin ülkemize geri kazandırıldığını biliyoruz. Bakanlığın bu çalışmalarından yola çıkarak, böyle bir imza kampanyası başlattık. Yazıköy Mahallesi başta olmak üzere Knidos Antik Kenti'ne yakın olan yerleşim yerlerindeki insanlar konuya çok duyarlılar. Uluslararası bazı kuruluşlar da, tarihi eserlerin bulundukları yerlerde sergilenmesinden yana tavır sergiliyor. Knidos Aslanı'nın da, İngiltere'den alınarak, kendi yurduna getirilmesinin zamanı artık geldi."'KNİDOS ASLANI DATÇA'NINDIR'İmza kampanyasının bir diğer öncüsü Gülkadın Taş Kocadurmuş ise, Knidos Antik Kenti'ne 8 kilometre mesafede Yazıköy'de doğup büyüdüğünü belirterek, "Ben, Knidos Aslanı'nın evinde büyüdüm. O tarihlerde aslan yoktu. Zaman içinde, aslanın buradan alınıp İngiltere'ye götürüldüğünü öğrenince arkasına düştük. Köydeki yaşlılar anlatırlardı. 'Burada bir aslanımız vardı, Ege ile Akdeniz'in hakimiydi' diye çok hikayeler dinledik. O yıllarda üzerinde durduğu kaidesi boş duruyordu. Knidos Aslanı bizimdir. Bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Aslanın evinde olmasını istiyoruz. Köylüler ile uzun yıllar konuşup, ne yapacağımızı düşündük. Çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Kimisi aslanı, padişahın verdiğini söylüyordu. Kim vermiş, kim vermemiş biz bilemeyiz. Ama biz aslanı evinde istiyoruz. Her kültür varlığı yerinde daha güzeldir. Bu imza kampanyasında görev bugün bende, yarın kızımda, daha sonra ise torunumda olacak.  Aslan evine gelene kadar imza kampanyasını sürdüreceğiz" diye konuştu.'DATÇA İÇİN SİMGESEL ÖNEMİ VAR'Kampanyaya imza verenlerden Gülser Dabis (67) ise Knidos Aslanı'nın, mutlaka ve mutlaka Datça'ya getirilmesi gerektiğin söyledi. 

Knidos aslanı heykelinin, Datça ve Datçalılar için çok büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Turan Yıldız (62) ise, "Knidos Aslanı'nın simgesel olduğu kadar, aynı zamanda çok değerli bir eser olduğunu biliyorum. Ancak simgesel öneminin, Datça ve Datçalılar için çok daha değerli olduğuna inanıyorum. Böyle bir eser, ülkemize kazandırılması halinde, Datça'nın kültürüne çok büyük bir katkı sağlayacaktır" dedi.


Kaynak: DHA

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