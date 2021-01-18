Datça'ya iki yıl aradan sonra kar yağdı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yüksek kesimlere, 2 yıl aradan sonra kar yağdı. Kar yağışının olduğu bölgeye akın eden vatandaşlar, beyaz örtünün tadını çıkardı.

Datça ilçe merkezine 25 kilometre mesafede, denizden yaklaşık 100 metre yükseklikteki kırsal Mesudiye Mahallesi Radar Tepesi'ne gece saatlerinde kar yağdı. İki yıl aradan sonra gerçekleşen kar yağışını gören Datçalılar, bölgeye akın etti.

Yaklaşık 5 santimetre kar kalınlığının olduğu bölgeye giden vatandaşlar, kardan adam yapıp kar topu oynadı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı vatandaşlar ise bölgeden ayrılırken kar şerbeti yapmak için beraberlerinde torbalar dolusu kar götürdü.

İki çocuk annesi 36 yaşındaki Nesil Karabaş, çocukluk yıllarında da bölgeye bugünkü gibi çok miktarda kar yağdığını belirtip, "Hayal meyal o günü hatırlıyorum. 4-5 yaşlarındaydım. İki yıl önce de yağmış, o zaman haber im olmamıştı. Bugün çocuklarımla geldim. İlk kez kar görüyorlar. Ben de onlar gibi mutluyum" dedi.

Yağan karın tadını çıkaranlardan bir çocuk annesi Ayşe Sönmez de (31), "Çocuklar gibi sevinçliyim" dedi. Bölgeden ayrılırken naylon torba içinde evine kar götürdüğünü söyleyen Sönmez, "Datça'ya çok nadir kar yağıyor. Bu fırsatı değerlendirmek istedim. Aldığım karla evde kar şerbeti yapacağım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı