Datça'da turizmciler sezona hazır
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Datça'da turizmciler sezona hazır

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ölmez - Haberler | Güncel

Datça'da turizmciler sezona hazır Datça'da yeni dönem, yeni umutlarla başladı Muğla'nın Datça ilçesinde Covid-19 önlemlerini alan turizm işletmeleri, yerli yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor.

Datça'da turizmciler sezona hazır

Datça'da yeni dönem, yeni umutlarla başladı

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde Covid-19 önlemlerini alan turizm işletmeleri, yerli yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor. Turistik ilçede bugün itibari ile başlayan yeni normalleşme dönemi ile hareketlilik başladı.

Muğla'nın turistik ilçesi Datça eşsiz koyları ile misafirlerini bekliyor. 1 Temmuz itibarıyla başlayan yeni normalleşme dönemi ile birlikte hazırlıklarını tamamlayan turizm işletmeleri ise misafirlerini bekliyor. İlçede hazırlıkların tamamlandığı ve işletmelerin tüm önlemleri aldığı görülürken, işletme sahipleri yeni dönem için umutlu konuştu.

"Önlemlerimizi aldık, misafirlerimizi bekliyoruz"

Datça'da turizm işletmesi sahibi Selma Ünal, pandeminin kendilerini çok zor durumda bıraktığını ifade ederek, "Malumunuz 1,5 yıldır pandemi ile karşı karşıya kaldık. Bu dönemde turizm sektörü olarak çok önemli yaralar aldık. İşlerimizde, gelir seviyemizde düşmeler yaşandı. Herkes gibi zor bir süreçten geçtik. Bugün devletimizin verdiği esneklik ile yeni normalleşmenin başladığı bir döneme girdik. Bu noktada gelen misafirlerimizden bize uymamız gereken kurallarda yardımcı olmalarını, buraya gelirken kuralara uymaları gerektiğini farkında olarak tatile gelmelerini diliyoruz. Hala bizi Covid etkiliyor mantığı ile devam edeceğiz. Diliyoruz ve umuyoruz ki bu yeni normalleşme süreci ile birlikte hem bu hastalığın etkisini yitirmesi hem de arzu ettiğimiz bir turizm geliri ile hayatımıza devam edebilmeyi, yeniden normal hayatımıza dönmeyi arzu ediyoruz. Güney Ege işletmeleri olarak halkımıza diyoruz ki bu dönemde evinizden rahtça çıkabilirsiniz. İşletmelerimiz oldukça güvenli, gereken tüm önlemlere uyuyoruz. İşletmelerimiz bu dönemde fiyatlar konusunda da misafirlerimize yardımcı olacaklardır" dedi.

Datça'da turizmciler sezona hazır
Datça'da turizmciler sezona hazır
Datça'da turizmciler sezona hazır
Datça'da turizmciler sezona hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ölmez

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