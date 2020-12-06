Datça'da fırtına sonrası tekne karaya oturdu
06.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 06.12.2020 01:02
Muğla'nın Datça İlçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir tekne karaya oturdu.
Muğla'nın Datça İlçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir tekne karaya oturdu.
Palamutbükü Mahallesi'nde fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya sürüklenen tekne Palamutbükü sahilinde karaya oturdu. Tekne, sabah saatlerinde Bodrum'da tersaneye çekildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı