Datça'da "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Haberler

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Datça'da "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

AA, Sebiha Arslan - Güncel
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Öğrencilerin okulu kontrollü bir şekilde terk etmesi Öğrencilerin okulun bahçesinde toplanarak halka oluşturması Öğrencilerin konuşması Datça Kaymakamı Mesut Çoban'ın taçıklaması İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal'ın tatbikat açıklaması MUĞLA - Datça Şehit Ersoy Yorulmaz Anadolu Lisesinde...

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Öğrencilerin okulu kontrollü bir şekilde terk etmesi

Öğrencilerin okulun bahçesinde toplanarak halka oluşturması

Öğrencilerin konuşması

Datça Kaymakamı Mesut Çoban'ın taçıklaması

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal'ın tatbikat açıklaması MUĞLA - Datça Şehit Ersoy Yorulmaz Anadolu Lisesinde "01-07 Mart Deprem Haftası" etkinlikleri kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı iş birliğinde "2022 Yılı Eş Zamanlı Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Datça'da Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

Datça'da Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

Datça'da Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Sebiha Arslan - Güncel

Mesut Çoban, Hisarcık, Tatbikat, Datça, Güncel, Haberler

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