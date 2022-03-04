Datça'da "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı
AA, Sebiha Arslan - Güncel
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Öğrencilerin okulu kontrollü bir şekilde terk etmesi Öğrencilerin okulun bahçesinde toplanarak halka oluşturması Öğrencilerin konuşması Datça Kaymakamı Mesut Çoban'ın taçıklaması İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal'ın tatbikat açıklaması MUĞLA - Datça Şehit Ersoy Yorulmaz Anadolu Lisesinde...
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Öğrencilerin okulu kontrollü bir şekilde terk etmesi
Öğrencilerin okulun bahçesinde toplanarak halka oluşturması
Öğrencilerin konuşması
Datça Kaymakamı Mesut Çoban'ın taçıklaması
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal'ın tatbikat açıklaması MUĞLA - Datça Şehit Ersoy Yorulmaz Anadolu Lisesinde "01-07 Mart Deprem Haftası" etkinlikleri kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı iş birliğinde "2022 Yılı Eş Zamanlı Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.