Datça'da aralıkta deniz keyfi
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Datça'da aralıkta deniz keyfi

16.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:49
Datça'da aralıkta deniz keyfi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde aralık ayı ortasında güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler denize girip, bol bol yüzdü.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde aralık ayı ortasında güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler denize girip, bol bol yüzdü.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü Datça'da, onlarca kişi sahillere akın etti. İlçe merkezindeki Hastanealtı plajında denize girenler, yazdan kalma günün keyfini çıkardı. Kimi vatandaşlar kumsalda oturup güneşlenmeyi tercih etti. Aralık ayında deniz keyfi yapanlardan emekli öğretmen İnci Yılmaz (64) ve emekli hemşire Ayfer Özarslan (61), bol bol kulaç atıp yüzdü. Deniz kenarında sohbete dalan Yılmaz ve Özarslan, "Hava ve deniz suyu mükemmel. Böyle bir fırsat her zaman ele geçmez. İki gün önce fırtına vardı, bugün yazdan kalma bir gün yaşıyoruz" dedi.


Datça'da aralıkta deniz keyfi
Datça'da aralıkta deniz keyfi
Datça'da aralıkta deniz keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

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