Datça'da 55 yaşındaki yüzücü Vural Tandoğan "Cumhuriyet Yüzüşü"ne başladı
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Datça'da 55 yaşındaki yüzücü Vural Tandoğan "Cumhuriyet Yüzüşü"ne başladı

27.10.2020 22:04 | Son Güncelleme: 27.10.2020 22:09

Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nı geçen 55 yaşındaki Ragıp Vural Tandoğan, Muğla'nın Datça ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 kilometrelik "Cumhuriyet Yüzüşü"ne başladı.

Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nı geçen 55 yaşındaki Ragıp Vural Tandoğan, Muğla'nın Datça ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 kilometrelik "Cumhuriyet Yüzüşü"ne başladı.

Tandoğan, gazetecilere, "Cumhuriyet Yüzüşü" adını verdiği etkinlik için kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Etkinlikte 29 kilometre yüzeceğini belirten Tandoğan, "Bu zorlu yüzüşü, hava koşulları nedeniyle bu gün gerçekleştiriyoruz. Bu yüzme parkurunda uluslararası yüzme ultra maraton kuralları uygulanacak." dedi.

Tandoğan'ın, 04.00'te Palamutbükü'nden atmaya başladığı kulaçlar saat 16.00'da Kumluk Plajı'nda sona erecek.

Tandoğan'ı Palamutbükü ve Datça açıklarında teknelerinde tatillerini geçiren turistler de alkışlarla destekledi.

Datça'da 55 yaşındaki yüzücü Vural Tandoğan 'Cumhuriyet Yüzüşü'ne başladı
Datça'da 55 yaşındaki yüzücü Vural Tandoğan 'Cumhuriyet Yüzüşü'ne başladı
Datça'da 55 yaşındaki yüzücü Vural Tandoğan 'Cumhuriyet Yüzüşü'ne başladı
Datça'da 55 yaşındaki yüzücü Vural Tandoğan 'Cumhuriyet Yüzüşü'ne başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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