Datça'da 22 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler

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Datça'da 22 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı, Mehmet Çil - Güncel
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Datça'da 22 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 22 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 22 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 05.30 sıralarında Datça ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım istediği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen göçmenlerin bulunduğu noktaya geldi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik 3 bot içindeki toplam 22 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Datça'da 22 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Yunan, Türk, Güncel, Haberler

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