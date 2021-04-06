Datça Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
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Datça Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Datça Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Datça Belediyesi meclis toplantısı Belediye Başkanı Gürsel Uçar başkanlığında gerçekleştirildi.

Datça Belediyesi meclis toplantısı Belediye Başkanı Gürsel Uçar başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündeme gelen Yaka Mahallesi Palamutbükü Mevkisi 1/5000 ölçekli koruma amaçlı Nazım İmar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ilgili imar komisyonu raporu doğrultusunda alınan kararla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

Yaka Kumyer mevkisi koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı konusunun görüşülmesi ise komisyona sevk edildi.

Datça Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu ise AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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