Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem (2)
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Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem (2)

Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Haberler | Güncel

BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİMuğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, bugün saat 15.38'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, 20.40'ta da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, bugün saat 15.38'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, 20.40'ta da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla),  


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil

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