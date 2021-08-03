Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem (2)

BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİMuğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, bugün saat 15.38'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, 20.40'ta da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.