Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem (2)
BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİMuğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, bugün saat 15.38'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, 20.40'ta da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, bugün saat 15.38'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, 20.40'ta da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla),
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil