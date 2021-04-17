Datça açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
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Datça açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.08'de merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 29 kilometre açığında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.32 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

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