Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
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Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.49'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetini 4.3 olarak ölçtü. Son dönemlerde Datça açıklarında sık sık deprem yaşanması vatandaşları tedirgin ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında saat 22.49'da 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Depremin 7.08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 40,46 kilometre olarak ölçüldü.

Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ DE DEPREMİ 4.3 OLARAK ÖLÇTÜ

Kandilli Rasathanesi de Datça açıklarındaki depremin şiddetini 4.3 belirledi. Depremin derinliğini ise 10.7 kilometre olarak ölçtü.

Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
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Servet Uzun
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