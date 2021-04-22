Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.49'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetini 4.3 olarak ölçtü. Son dönemlerde Datça açıklarında sık sık deprem yaşanması vatandaşları tedirgin ediyor.