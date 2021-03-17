Optimar'ın Başkanı Daşdemir anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı! Halkın çoğunluğu "HDP kapatılsın" diyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Haber Türkiye gündemine bomba gibi düşerken, Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, HDP'nin kapatılmasına ilişkin yaptıkları kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Daşdemir, araştırmaya katılanların yüzde 66'sının HDP'nin kapatılması yönünde görüş bildirdiğini aktardı.

Hakkındaki 'Terör propagandası yapmak' suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası alan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Kararın ardından Meclis'te hareketli dakikalar yaşanırken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

ANKET SONUÇLARINI PAYLAŞTI

Şahin'in bu hamlesi Türkiye gündeminde bomba etkisi yaratırken, konu CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge Programı'nda ele alındı. Programın konuklarından Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, HDP'nin kapatılmasına ilişkin yaptıkları bir kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

"YÜZDE 66 HDP'NİN KAPATILMASINI İSTİYOR"

Araştırmaya katılanların yüzde 66'sının HDP'nin kapatılmasından yana görüş beyan ettiğini aktaran Daşdemir, "Yüzde 16 fikir beyan etmedi. Yüzde 17 de HDP'nin kapatılmaması yönünde fikir beyan etti" dedi.

Başka bir araştırma sonucunu da paylaşan Daşdemir, "Kapatma yönünde kamuoyunda yüzde 59'luk bir beklenti var" ifadelerine