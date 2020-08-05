'Dasdas' Ağustos'ta Açık Hava Sahnesindeki etkinlikleriyle nefes aldıracak DasDas, geçtiğimiz ay başladığı Açık Hava ve Avlu'daki etkinliklerine Ağustos ayında hız kesmeden devam ediyor.

Tiyatro oyunlarından, DJ performanslarına birbirinden farklı etkinliklerle DasDas bu ay da çok renkli bir programla hem çocuk hem de yetişkin ziyaretçileriyle buluşacak.

Anadolu Yakası'nda kültür, sanat ve eğlencenin kalbi haline gelen DasDas sosyal mesafe kuralları ve önlemler çerçevesinde hazırlanan oturma düzeni ile kapılarını geçtiğimiz ay açtı. DasDas, Ağustos ayında da Açık Hava ve Avlu'da gerçekleştirilecek olan çeşitli etkinliklerle ve DasDas Mutfak'ta sunulan lezzetli menülerle ziyaretçilerine keyifli günler yaşatmaya devam edecek.

Tiyatroya aylarca hasret kalan sanatseverler bu ay da DasDas'ın sevilen, kapalı gişe oyunlarından 'Güle Güle Diva', 'Timsah', 'Çok Satanlar' ve 'Joseph K.'yı izleme fırsatı yakalayacaklar.Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek hazırlanan oturma düzeninde açık hava alanında gerçekleştirilecek olan performanslar izleyicilere aylardır özlenen tiyatro atmosferini tekrar sunacak. Bunun yanında, 2017 yılında prömiyer yapan ve izleyicinin beğenisini kazanan 'İstila!' oyunu da bu ay DasDas Açık Hava'ya konuk oluyor.

DasDas, Ağustos'ta da minik sanatseverleri unutmayarak onlara yaz günlerini keyifle geçirmelerini sağlayacak birçok etkinlik hazırlıyor. 'Uyku Nereye Kaçar', 'Göçebe', 'Pi Hanım'ın Tarifsiz Kurabiyeleri', Astro Ay'a Tırmanıyor', 'Beceriksiz Kralın Öyküleri', 'Bir Zaman Üç Zaman' gibi birbirinden eğlenceli çocuk oyunu bu ay DasDas'ta minik misafirlerini bekliyor.

Tiyatroların yanı sıra, DasDas eğlencede de sınır tanımadan Ağustos ayı boyunca DasDas Avlu'da DJ performanslarına ve Happy Hour'lara yer veriyor. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek yaz ayını İstanbul'da geçireceklere birbirinden eğlenceli alternatifler sunan DasDas, müzik performanslarıyla bu ayı da dopdolu geçirecek.

Kaynak: Bültenler