Darüşşafaka Basketbol Başantrenörü Blatt Türkiye Her Zaman İyi Bir Ev Sahibi Oldu

Darüşşafaka Basketbol Başantrenörü Blatt Türkiye her zaman iyi bir ev sahibi oldu



Avrupa Şampiyonası'nda favorim Rusya



Darüşşafaka Basketbol Takımı Başantrenörü David Blatt ve yeni oyuncu kadrosu, malzeme sponsoru Under Amour'un yeni mağazasının açılışına katıldı.



Vadi İstanbul AVM'deki açılış sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli antrenör David Blatt, Avrupa Şampiyonası'nda favori takımının Rusya olduğunu söyledi.



Yeni sezon öncesinde çalışmaların devam ettiğini söyleyen David Blatt, Şu an takımın durumu son derece iyi. Haftalardır iyi çalışıyoruz ve lig karşılaşmaları başlayana kadar da çalışmalara devam edeceğiz diye konuştu.



Türkiye'de düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı takip ettiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, Şampiyonanın Türkiye'de düzenlenmesinden memnunum. Türkiye her zaman iyi bir ev sahibi oldu. Türkiye'de böyle bir turnuva izleyebildiğim için son derece memnunum. Ancak Türk Milli Takımı'nın daha başarılı olmasını isterdim şeklinde konuştu.



David Blatt ayrıca, 'şampiyonadaki favori takımınız hangisi sorusuna, Daha önce çalıştığım Rusya yanıtını verdi.