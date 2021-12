Dark Souls 2 Topluluğu Yıllık Yeni Oyuncu Co-op Etkinliği İçin Hazırlanıyor

Dark Souls 2 topluluğunun yeni karakterlerle co-op ve PvP'yi yeniden canlandırdığı yıllık Return to Drangleic etkinliği geri dönüyor.

Yıllık olarak Şubat ayında düzenlenen Return to Drangleic etkinliğinin tarihi, Elden Ring'in çıkışıyla çakışmaması adına bir ay erkene alındı. 16-30 Ocak boyunca sürecek olan bu etkinlik her sene olduğu gibi bu sene de topluluğu bir araya getirme amacıyla düzenleniyor. Yeni oyunculara yardım etmek, farklı ve yepyeni bir karakter ile oyunu deneyimlemek ya da erken oyun teçhizatları ile PvP'de kendinizi zorlamak… amacınız her ne olursa olsun Return to Drangleic etkinliğinde büyük bir topluluk bu deneyiminize eşlik ediyor olacak.

Dark Souls 2 topluluğunun bu etkinlik için oluşturduğu ufak yönerge listesi de şu şekilde:

Yeni bir karakter yaratıp oyunu oynayın

Elinizden geldiğinde co-op ve PvP içeriklerine yönelin

Majula bonfire yanında "Don't give up skeleton!" yazan bir mesaj bırakın ve mesajlara oy verin

Oyunu kendi hızınızda oynayın ve tadını çıkarın

Dark Souls 2 Scholar of the First Sin önerilir ve bütün platformlar katılabilir

Özellikle bir arkadaşınızla oynamak istemeniz haricinde, etkinlikteki oyuncuları bölmesi sebebiyle Name-Engraved Ring'in kullanılması önerilmez.

Oyuncular tarafından önerilen Scholar of the First Sin versiyonu için indirebileceğiniz Blue Acolyte modu da iki önemli özelliği ile etkinliğin deneyiminden keyif almanıza yardımcı olabilir. Bu özelliklerden ilki kullandığı anti-hile sistemi ile pek çok hileyi fark edip engelleyebilmesi ve bir hilecinin kayıt dosyanızı mahvetmesi durumu için önlem alarak yeni çok oyunculu oturum başladığında kayıt dosyalarınızı yedeklemesi. İkinci önemli özelliği ise Cracked Red Eye Orb ve Blue Eye Orbların kullanımda azalmamasını sağlıyor, bu da diğer oyuncuların dünyasını dilediğiniz kadar işgal etmenize olanak tanıyor. Bunların yanında yaşam kalitesini artıran pek çok yaması da bulunuyor.

Dark Souls 2'yi hiç deneyimlememiş biri olarak etkinliğe katılmak istiyorsanız 5 Ocak'a kadar Dark Souls 2 Scholar of the First Sin'i Steam Kış İndirimleri dahilinde 29,75 TL'ye buradan alabilir ve büyük bir toplulukla oyunun keyfini çıkarabilirsiniz.

