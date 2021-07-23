Dark Passage Nostaljik Analiz videosunu paylaştı!

Dikkat, video yaklaşık 1 saat sürüyor!

Bulunduğu oyunlarda aldığı sayısız başarıyla tanıdığımız espor organizasyonu Dark Passage Nostaljik Analiz videosunu paylaştı.

Bu videoda fabFabulous,LynxÇerezz ve Ruvelius siz Playerbros okuyucuları için 2016'da oynanan BJK vs DP serisinin 3. maçını analiz etti. Üç oyuncu bu videoyu analiz etti ancak bu videonun 1 saat süreye sahip olması ise sizleri birazcık sıkabilir. BJK - DP arasında gerçekleşen bu maç tamı tamına 70 dakika sürüyor. Maçın 70 dakika sürmesi ise bu maçı "Türkiye'de Oynanan En Uzun Maç" yapıyor.

Videodaki analizin yanı sıra üçlünün video boyunca ettiği sohbetler emin olun ki sizleri sıkmayacak. Hatta bu videoda gereğinden fazla eğlenebilirsiniz. Şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros