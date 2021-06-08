Dark Passage League of Legends: Wild Rift takımını duyurdu

Dark Passage(DPGaming) yeni Wildrift takımını taraftarlarına tanıttı!

2021 Yaz Mevsimi'nin başlaması için geri sayım devam ederken, espor takımları organizasyonlarına kattıkları yeni takım ve oyuncuları duyurmaya devam ediyor. 8 Haziran Salı günü ise Dark Passage League of Legends: Wild Rift takımını duyurdu.

DP tarafından yapılan duyuruya göre Nyrone, Mandos, Nexus, Hidan ve Xperia'dan oluşan ekip artık Mavi beyazlı takım için mücadele edecekler.

Saat 18: 30'da yapılan duyuruda takımın taraftarlara tanıtılmasının haricinde ekibin hali hazırda mücadele ettiği Wild Rift Origin Series turnuvası hakkında da bilgiler paylaşıldı.

Takım tarafından belirtilene göre 5 kişiden oluşan Wildrift takımı, Wild Rift Origin Series turnuvası kapsamında elemelerden başarıyla ayrıldı ve aylık finallerde mücadele etme hakkı kazanan takımların arasındaki yerini aldı.

Dark Passage League of Legends: Wild Rift takımı

Efe "Nyrone" Seymen

Ali "Mandos" Bahadır

Erkan "Nexus" Yontar

Ekin "Hidan" Olkan

Süleyman "Xperia" Demircioğlu

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Kaynak: Playerbros