Dark Passage League of Legends: Wild Rift takımını duyurdu
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Dark Passage League of Legends: Wild Rift takımını duyurdu

Dark Passage League of Legends: Wild Rift takımını duyurdu
Playerbros - Haberler | Gamegar

Dark Passage(DPGaming) yeni Wildrift takımını taraftarlarına tanıttı!

2021 Yaz Mevsimi'nin başlaması için geri sayım devam ederken, espor takımları organizasyonlarına kattıkları yeni takım ve oyuncuları duyurmaya devam ediyor. 8 Haziran Salı günü ise Dark Passage League of Legends: Wild Rift takımını duyurdu.

DP tarafından yapılan duyuruya göre Nyrone, Mandos, Nexus, Hidan ve Xperia'dan oluşan ekip artık Mavi beyazlı takım için mücadele edecekler.

Saat 18: 30'da yapılan duyuruda takımın taraftarlara tanıtılmasının haricinde ekibin hali hazırda mücadele ettiği Wild Rift Origin Series turnuvası hakkında da bilgiler paylaşıldı.

Takım tarafından belirtilene göre 5 kişiden oluşan Wildrift takımı, Wild Rift Origin Series turnuvası kapsamında elemelerden başarıyla ayrıldı ve aylık finallerde mücadele etme hakkı kazanan takımların arasındaki yerini aldı.

Dark Passage League of Legends: Wild Rift takımı

Efe "Nyrone" Seymen

Ali "Mandos" Bahadır

Erkan "Nexus" Yontar

Ekin "Hidan" Olkan

Süleyman "Xperia" Demircioğlu

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Kaynak: Playerbros

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