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Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nde sahile vuran bir erkek cesedi bulundu. El ve ayak bilekleri kelepçeyle bağlı, üzerinde de işkence izleri olduğu görülen kişinin çuvala koyulup denize atıldığı belirlendi.

Sabah saatlerinde Darıca Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde, köpeğini gezdiren kişi, sahile vuran cansız bedeni görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı.

ÇÜRÜMEYE BAŞLADIĞI BELİRLENDİ

Ayaklarında halat, ayak ve el bileklerinde plastik kelepçe bulunan, çürümeye bağlı olarak vücudunda tam belirli olmamakla birlikte işkence izleri olan kişinin çuvala konulup denize atıldığı belirlendi.

Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu

KİMLİĞİ BELİRLENECEK

Üzerinde atlet ve pijama olan kişinin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edildi. Erkek cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışmalar devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Son Dakika Haberleri
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