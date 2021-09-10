Darıca Nene Hatun Stadında hummalı çalışma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Darıca Nene Hatun Stadında hummalı çalışma

Darıca Nene Hatun Stadında hummalı çalışma
Bültenler - Haberler | Güncel

Spora ve sporcuya olan desteğini her zaman her yerde gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehre yeni spor tesisleri kazandırırken diğer yandan da var olan tesislerin yenilenmesi için çalışmalarını ivedikle sürdürüyor.

Darıca ilçesinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi projesinde stat ve çevresi, Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında yenileniyor. Büyükşehir stattaki iki saha ve tribünleri yenileyerek hizmete sunacak.

SAHALARIN ÇİMLERİ SÖKÜLDÜ

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma dâhilinde stattaki iki sahanında mevcut çimlerinin sökümü yapıldı. Her iki sahada kazı çalışması sonrasında drenaj hattı imalatı ile çalışmalara devam edilecek. Her iki sahaya da FIFA standartlarına uygun suni çim saha yapılacak. Tribünlerde ise şu an temizlik çalışmaları yapılıyor. Batı tribünün tamamen yenilenecek iken doğudaki tribünün gerekli yenilemeleri yapılarak üst çatısı inşa edilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Darıca Belediyesi de kendi sorumluluğundaki çalışmalarını sürdürüyor.

BİRÇOK İMALAT HAYATA GEÇİRİLECEK

Proje kapsamında öncelikle mevcut sentetik çimin sökümü yapıldı. Daha sonrasında 45 x 90 ve 60 x 90 ölçülerinde, müsabaka ve antrenman amaçlı iki adet sentetik çim futbol sahası yapılacak. Yine iş dahilinde gece maçları için aydınlatma sistemi, otomatik sulama sistemi, skorbord ve diğer zorunlu donanımlar, hidrofor odası, elektrik kumanda pano odası, personel odası, saha bakım araçları park alanı binası, 25 adet ağaç dikimi, çevre aydınlatmaları, bay bayan tuvaletler, 264 koltuklu tribün gibi birçok imalat hayata geçirilecek.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ece Üner Düm Tek Tek Defne Samyeli
Spor Diego Fatih Terim Abdullah Avcı Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Darıca Nene Hatun Stadında hummalı çalışma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 09:38:24. #1.14#

title