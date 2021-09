Darıca Nene Hatun Stadında hummalı çalışma

Spora ve sporcuya olan desteğini her zaman her yerde gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehre yeni spor tesisleri kazandırırken diğer yandan da var olan tesislerin yenilenmesi için çalışmalarını ivedikle sürdürüyor.

Darıca ilçesinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi projesinde stat ve çevresi, Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında yenileniyor. Büyükşehir stattaki iki saha ve tribünleri yenileyerek hizmete sunacak.

SAHALARIN ÇİMLERİ SÖKÜLDÜ

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma dâhilinde stattaki iki sahanında mevcut çimlerinin sökümü yapıldı. Her iki sahada kazı çalışması sonrasında drenaj hattı imalatı ile çalışmalara devam edilecek. Her iki sahaya da FIFA standartlarına uygun suni çim saha yapılacak. Tribünlerde ise şu an temizlik çalışmaları yapılıyor. Batı tribünün tamamen yenilenecek iken doğudaki tribünün gerekli yenilemeleri yapılarak üst çatısı inşa edilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Darıca Belediyesi de kendi sorumluluğundaki çalışmalarını sürdürüyor.

BİRÇOK İMALAT HAYATA GEÇİRİLECEK

Proje kapsamında öncelikle mevcut sentetik çimin sökümü yapıldı. Daha sonrasında 45 x 90 ve 60 x 90 ölçülerinde, müsabaka ve antrenman amaçlı iki adet sentetik çim futbol sahası yapılacak. Yine iş dahilinde gece maçları için aydınlatma sistemi, otomatik sulama sistemi, skorbord ve diğer zorunlu donanımlar, hidrofor odası, elektrik kumanda pano odası, personel odası, saha bakım araçları park alanı binası, 25 adet ağaç dikimi, çevre aydınlatmaları, bay bayan tuvaletler, 264 koltuklu tribün gibi birçok imalat hayata geçirilecek.

