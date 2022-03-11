Darıca Nene Hatun Stadı'ndaki doğu sahasının çimleri de tamam

Kente kazandırılan yeni spor tesisleri, amatör spor kulüplerine sunulan destekler, Kağıtspor aracılığıyla binlerce çocuk ve gencin sporla buluşturulması gibi çalışmalarla kentte sporu adeta yaşam biçimi haline getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dur durak demeden tesis atağını sürdürüyor. Bu bağlamda Büyükşehir ekipleri, Darıca'da amatörün yükünü çeken ve yetersiz kalması nedeniyle sil baştan yenilenen Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi'nde iki sahanın çim serme işlemini tamamladı. İlk olarak kompleksin batı kısmında yer alan 60x90 ebadındaki sahanın sentetik çimlerini seren ekipler, geçtiğimiz günlerde de 45x90 ebadında yapılan doğu taraftaki sahanın çimlerini zeminle buluşturdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Darıca Belediyesi ile birlikte çalışmalarını yürüten Büyükşehir en yakın zamanda tesisi hizmete sunacak.

İMALATLAR DEVAM EDİYOR

Darıca'da faaliyet gösteren kulüplerin ve vatandaşların dört gözle beklediği Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi'nde tamamlanan, devam eden ve planlama aşamasında olan pek çok imalat bulunuyor. Batı tribünün koltuk montajını, teknik binanın elektrik tesisatının altyapısını ve top tutucu ağ sisteminin çelik konstrüksiyon imalatını tamamlayan ekipler, proje kapsamında daha önce gece maçlarının oynanabilmesi için dikilen 6 adet aydınlatma direklerinde ise projektör montajının imalatlarına devam ediyor. Ekipler yakın bir zamanda da doğu taraftaki sahanın tribün koltuklarının montajını gerçekleştirecek.

FUTBOLUN KALBİ NENE HATUN'DA ATACAK

Proje kapsamında 45x90 ve 60x90 ölçülerinde oluşan biri müsabaka ve diğeri antrenman amaçlı olmak üzere iki adet sentetik çim futbol sahası yakın bir zamanda kulüplerin hizmetinde olacak. Yine iş dahilinde gece maçları için aydınlatma sistemi, otomatik sulama sistemi, skorbord ve diğer zorunlu donanımlar, hidrofor odası, elektrik kumanda pano odası, personel odası, saha bakım araçları park alanı binası, 25 adet ağaç dikimi, çevre aydınlatmaları, bay-bayan tuvaletler, 202 koltuklu batı tribün gibi birçok imalat hayata geçirilecek.

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