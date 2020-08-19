Darıca'da 5 bina karantinaya alındı KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 3 mahallede bulunan 5 bina, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 3 mahallede bulunan 5 bina, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, koronavirüs vakası nedeniyle Osmangazi Mahallesi, Aşıroğlu Caddesi'ndeki 3 binayı, Abdi İpekçi Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi'ndeki 1 binayı ve Fevzi Çakmak Mahallesi Yenice Sokak'taki 1 binayı karantinaya aldı. Her 5 binada toplam 10 kişide koronavirüs vakası görüldüğü belirtilirken, karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacak.

Kaynak: DHA