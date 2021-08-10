Darıca Belediyesince Esendere beldesinde yapılacak tesisin temeli atıldı
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Darıca Belediyesince Esendere beldesinde yapılacak tesisin temeli atıldı

Darıca Belediyesince Esendere beldesinde yapılacak tesisin temeli atıldı
Anadolu Ajansı / Ulaş Güven - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Darıca Belediyesince, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde yapılacak tesisin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kocaeli'nin Darıca Belediyesince, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde yapılacak tesisin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Beldenin Güvenli Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belde halkının Dırbaz Büyüksu'yu Belediye Başkanı olarak seçerek doğru bir tercih yaptığını söyledi.

Büyüksu'nun beldenin refahı için çaba sarf ettiğini belirten Bıyık, "Hükümetimizin ve bizim desteklerimizle Esendere'nin makus talihini yeneceğiz. Esendere halkına yakışan, güzel hizmetlerde bulunacağız. Bu proje de bunlardan bir tanesidir. Böyle güzel bir projenin yapım aşamasında emekçi kardeşlerimizin de inşaatı kazasız belasız bitirmelerini temenni ediyoruz. Bu güzel tesisin Esendere halkına hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Büyüksu da söz konusu tesisin temelini atmak üzere bir arada bulunduklarını aktararak, şöyle dedi:

"Darıca Belediyesinin yapacağı tesis beldede unutulmaz bir eser olacak. Bu gönülden desteği ve sıcak kardeşliği kelimelerle anlatmak mümkün değil. Şimdi biz daha iyi ve daha diriyiz, çünkü biz Türkiyeyiz. Bizim için mesafelerin, dilin, rengin önemi yoktur. Kardeşliğimiz baki kalacaktır. Sınırda hizmet var, hizmette sınır yoktur. Bu duygularla temelini attığımız bu eserimizin kudretimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum."

AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de bu tür desteklerin devam etmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kurban kesiminin ardından temeli atılan tesisin açılış törenine, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Teşkilat Koordinatörü Abdulmecit Tarhan, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ile Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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