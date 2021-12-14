Dargeçit'te yol yapım çalışmaları sürüyor

DARGEÇİT, MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları inceleyen Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlara huzurlu bir şekilde ulaşım imkanı sağlayacaklarını kaydeden Aksoy, şöyle devam etti:

"Halkımıza daha iyi ulaşım imkanı sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan noktalarda yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz alt yapı ve çeşitli nedenlerden dolayı Bahçebaşı Mahallemizde yıpranan Barış Bulvarı ve 1 Mayıs Caddesinde yol çalışmalarını yürütüyor."