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Dargeçit'te yol yapım çalışmaları sürüyor

Dargeçit'te yol yapım çalışmaları sürüyor
AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin'in Dargeçit ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

DARGEÇİT, MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları inceleyen Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlara huzurlu bir şekilde ulaşım imkanı sağlayacaklarını kaydeden Aksoy, şöyle devam etti:

"Halkımıza daha iyi ulaşım imkanı sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan noktalarda yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz alt yapı ve çeşitli nedenlerden dolayı Bahçebaşı Mahallemizde yıpranan Barış Bulvarı ve 1 Mayıs Caddesinde yol çalışmalarını yürütüyor."

Dargeçit'te yol yapım çalışmaları sürüyor

Dargeçit'te yol yapım çalışmaları sürüyor

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