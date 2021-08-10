Darfur'daki Sultan Ali Dinar Kasrı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Darfur'daki Sultan Ali Dinar Kasrı

Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

Darfur Sultanı Ali Dinar'ın kasrından detay görüntüler DARFUR - Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Padişahı V. Mehmed Reşad'ın çağrısı üzerine İngilizlerle savaşarak şehit olan Darfur Sultanı Ali Dinar'ın kasrı, tarihin izlerini taşıyor.

Darfur Sultanı Ali Dinar'ın kasrından detay görüntüler DARFUR - Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Padişahı V. Mehmed Reşad'ın çağrısı üzerine İngilizlerle savaşarak şehit olan Darfur Sultanı Ali Dinar'ın kasrı, tarihin izlerini taşıyor. Darfur'un kuzeyindeki El-Faşir'de bulunan Sultan Ali Dinar Kasrı, 100 yıldan uzun bir geçmişe sahip. Anadolu'dan gelen mimar Hacı Abdurrazık tarafından 1911-1912'de inşa edilen kasır, Darfur Sultanı Ali Dinar'ın bölgede ekonomik, askeri ve sosyal açıdan yenilikler konusunda çalıştığının kanıtlarından biri olarak gösteriliyor.Dönemin şartları göz önünde bulundurulduğunda kısıtlı imkanlarla inşa edilen kasır, yıllarca, bir saraydan ziyade resmi işlerin yapıldığı, devletin gücünün ve elde edilen ganimetlerin sergilendiği, yabancı misafirlerin ağırlandığı resmi bir kompleks olarak kullanılmış. Üç bin metrekarelik alana iki kat olarak inşa edilen yapı, yaklaşık bir metre kalınlığındaki duvarlarıyla döneminde sağlamlığıyla dikkati çekmiş.

Darfur'daki Sultan Ali Dinar Kasrı
Darfur'daki Sultan Ali Dinar Kasrı
Darfur'daki Sultan Ali Dinar Kasrı
Darfur'daki Sultan Ali Dinar Kasrı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haber: Kayınvalidesini öldürüp, eşi ve kayınbiraderini yaraladı, 'barışmaya gittim' dedi
Son dakika haber: Kayınvalidesini öldürüp, eşi ve kayınbiraderini yaraladı, 'barışmaya gittim' dedi
KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ, EŞİ VE KAYINBİRADERİNİ YARALADI
KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ, EŞİ VE KAYINBİRADERİNİ YARALADI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ümit Dündar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Tuğba Özay Şeyma Subaşı Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Fatih Terim Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Darfur'daki Sultan Ali Dinar Kasrı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 22:49:28. #1.16#

title